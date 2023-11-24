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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 00:47 Güncelleme: 24.11.2023 - 00:57
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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Çanakkale-İzmir kara yolunun Burhaniye Devlet Hastanesi kavşağında, S.I. yönetimindeki 20 UK 260 plakalı otomobil ile A.Ş. idaresindeki 33 AKL 786 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın ardından S.I. yönetimindeki araç refüje çarparak devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan S.I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Diğer araçtaki sürücü A.Ş. ve yanındaki K.Y. ise yaralı olarak Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Hayatını kaybeden S.I'nın cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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