Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca iki ilçede düzenlenen operasyonlarda, iki takside 9 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Taksilerin yanı sıra tekne motoru, şişme bot ve kompresöre el konuldu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Düzensiz göçmenler hakkında ise işlem başlatıldı.
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