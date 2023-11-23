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        Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:22
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        Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca iki ilçede düzenlenen operasyonlarda, iki takside 9 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Taksilerin yanı sıra tekne motoru, şişme bot ve kompresöre el konuldu.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Düzensiz göçmenler hakkında ise işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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