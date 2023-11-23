Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca iki ilçede düzenlenen operasyonlarda, iki takside 9 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Taksilerin yanı sıra tekne motoru, şişme bot ve kompresöre el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenler hakkında ise işlem başlatıldı.