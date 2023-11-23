Bandırmaspor´da Onur Göçmez güven tazeledi

Bandırmaspor'daolağanüstü seçimli kongresi gerçekleştirildi. Güven tazeleyen Başkan Onur Göçmez, takımın geleceği için birlik ve beraberliğin gerekliliğine dikkat çekti.

Bandırmaspor´un Olağanüstü Seçimli Kongresi, Barış Manço Kültür Merkezi´nde gerçekleştirildi. Kongreye, Bandırma Belediye Başkanvekili Mesut Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Gelecek Partisi İl Başkanı Burhan Deniz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Engin Can, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Akın Kargı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda taraftar katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur´un başkanlığında oluşturulan divan kurulunun belirlenmesinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla kongre başladı. Kongrede seçim, mevcut başkan Onur Göçmez ve yönetim kurulunun yer aldığı tek liste ile yapıldı. Güven tazeleyen Göçmez, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, Süper Lig yolundaki Bandırmaspor için, herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Onur Göçmez, tesisleşme hedeflerini gerçekleştirdiklerini ve bu yıl hedefin Süper Lig olduğunun altını çizdi.

Onur Göçmez'in yönetim listesi ise şu şekilde oluştu:

Onur Göçmez (Başkan), Gürel Soylu (Başkanvekili), Hüseyin Baş (Başkanvekili), Soner Özbey (Başkanvekili), Mehmet Özbay (Başkan Yardımcısı), Salih Soner Koçoğlu (Başkan Yardımcısı), Cihan Yılmaz (Başkan Yardımcısı), İsmail Aydın (Başkan Yardımcısı), Mert Özmen, Ceyhun Yıldırım, Muharrem Ünal, Cumhur Babuşçu, Berat Güleç, Tuğçe Karakaş, Erol Rüzgar, Uğur Maral, Sadi Kilercioğlu, Recep Özinanç, Bora Öziş, Egemen Özayaz, Sercan Atlı, Poyraz Ozar, Tezcan Aslan, Gökmen Zengin, İsmail Akgün, Volkan Tosca

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma - Hatice DAĞLI

2023-11-23 12:01:36