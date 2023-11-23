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        Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:54
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        Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen hükümlü İ.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan İ.Ç, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        İ.Ç'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve doktorluktan ihraç edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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