Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen hükümlü İ.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan İ.Ç, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

İ.Ç'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve doktorluktan ihraç edildiği öğrenildi.