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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

        Balıkesir'depolis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:36
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
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        Balıkesir'depolis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Karesi ve bandırma ilçelerinde iki ayrı operasyon yaptı.

        Operasyonda 5 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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