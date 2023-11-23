Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Balıkesir'depolis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Karesi ve bandırma ilçelerinde iki ayrı operasyon yaptı.

Operasyonda 5 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.