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        Erdek'teki anıt ağaçlar bakıma alındı

        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki anıt ağaçların bakımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:41 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:48
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        Erdek'teki anıt ağaçlar bakıma alındı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki anıt ağaçların bakımına başlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki anıt ağaçlarda bakım ve rehabilitasyon çalışması yapıyor.

        Havuzlu Meydan ve Pazar Meydanı'nda çoğunluğu çınardan oluşan ağaçların dallarının budanmasının yanı sıra hastalık bulunan ağaçların tedavisi gerçekleştiriliyor.

        Yetkililer çalışmaların Erdek genelindeki tüm anıt ağaçlara belirli periyotlar aralığında yapılacağını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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