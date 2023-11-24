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        Balıkesir'de şok asayiş uygulamasında 67 kişi yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen şok asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:17
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        Balıkesir'de şok asayiş uygulamasında 67 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen şok asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 790 personelin katılımı ile iki aşamalı şok asayiş uygulaması yaptı.

        Ekipler, 12 bin 896 kişinin bilgilerini sorguladı, 354 iş yeri, 69 metruk bina, 85 okul çevresi ve 49 park bahçeyi kontrol etti.

        Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 67 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, bir araç, bir tabanca ve bir av tüfeğine el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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