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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:34
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların araç ve evlerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 461 adet sentetik uyuşturucu hap, 22 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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