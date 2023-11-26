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        Zihinsel engelli doğum yaptı; cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

        BALIKESİR'dezihinselengelli N.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunup, hamile bıraktığı ileri sürücü minibüs şoförü Adnan Gidik, gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri sonrası tutuklanırken, N.B. önceki gün doğum yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:00
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        Zihinsel engelli doğum yaptı; cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
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        BALIKESİR'dezihinselengelli N.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunup, hamile bıraktığı ileri sürücü minibüs şoförü Adnan Gidik, gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri sonrası tutuklanırken, N.B. önceki gün doğum yaptı.

        Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayşebacı Mahallesi'nde mart ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre; zihinsel engelli N.B., annesi G.B. ile komşuları minibüs şoförü Adnan Gidik'in tarlasına çalışmaya gitti. Gidik, N.B.'ye başka bir iş vereceğini söyleyerek tarladaki kulübeye götürdü. Burada N.B.'ye cinsel saldırıda bulunan Adnan Gidik, yaşananları kimseye anlatmaması konusunda N.B.'yi tehdit etti.

        N.B.'nin karnının büyüdüğünü fark eden akrabaları, yaptıkları test sonrasında hamile olduğunu öğrendi. Aile, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. N.B. psikolog ve avukat eşliğinde alınan ifadesinde yaşadıklarını anlattı ve çocuğu doğurmak istemediğini söyledi. N.B. ayrıca kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü Gidik'ten şikayetçi oldu. Savcılığının talimatı ile harekete geçen jandarma, 17 Kasım'da Gidik'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gidik, tutuklandı. N.B. ise 24 Kasım'da doğum yapıp, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

        'SORUŞTURMANIN TAKİÇİSİ OLACAĞIZ'

        N.B. ve ailesine destek veren Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, kendini koruyamayacak durumda olan bir kadına karşı işlenen bu suçun gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında takipçisi olacaklarını belirtip, "Soruşturmaya müdahale ederek maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan ya da çalışacak olan kişi ve kurumları uyarıyoruz. Iddianamenin hazırlanması aşamasında, 'kişinin hürriyetinden yoksun kılınması' suçunun işlendiğinin göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi. Öte yandan Adnan Gidik'in minibüsünün Ayşebacı Taşıma Kooperatifi'nce Balıkesir-Ayşebacı hattından çıkarıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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