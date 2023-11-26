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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:23 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:23
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:ŞehitOrkan Dinçer

        Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

        Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Yiğit Yıldız, Nwachukwu, Ebrahimi, Murat Al, (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Einisamarein, Andac Kapan)

        Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Uğur Kılınç, Saadat (İhsan Ali Heper, Çağatay Zeka Kır, Azizcan Ataoğlan, Oğuzhan Doğruluk, Berktuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya,

        Setler: 16-25, 25-27, 27-25, 25-23, 10-15

        Süre: 141 dakika (22, 33, 35, 31, 19)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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