Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:ŞehitOrkan Dinçer

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Yiğit Yıldız, Nwachukwu, Ebrahimi, Murat Al, (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Einisamarein, Andac Kapan)

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Uğur Kılınç, Saadat (İhsan Ali Heper, Çağatay Zeka Kır, Azizcan Ataoğlan, Oğuzhan Doğruluk, Berktuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya,

Setler: 16-25, 25-27, 27-25, 25-23, 10-15

Süre: 141 dakika (22, 33, 35, 31, 19)

BALIKESİR

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