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        Bandırma Türk Ocağı ilk etkinliğinde Timsal Karabekir'i konuk etti

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 93 yıl sonra yeniden kurulan Türk Ocağı, ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:19
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        Bandırma Türk Ocağı ilk etkinliğinde Timsal Karabekir'i konuk etti
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 93 yıl sonra yeniden kurulan Türk Ocağı, ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

        Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki programa, Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla "Şark Fatihi" unvanı ile anılan asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, konuşmacı olarak katıldı.

        Timsal Karabekir, babasının hayatını, Kafkas Cephesi'nde yaşananları, Milli Mücadele'yi ve Cumhuriyet dönemini anlattı, Kafkas Cephesi’nde Ermeni çetelerin zulmüne babasının hatıralarından yola çıkarak değindi.

        Karabekir, babasının bölgedeki Ermeni çeteler tarafından anneleri ve babaları katledilmiş on binlerce Türk çocuğuna sahip çıktığını, onlara bir ülkü ve ideal aşıladığını vurguladı.

        Programda, Bandırma Türk Ocağının ilk başkanlarından Yahya Sezai Uzay'ın torunu Lale Uzay Akalın da katılımcılara hitap etti.

        Bandırma Türk Ocağı Başkanı Hakan Kuru, Türk Ocaklarının siyaset üstü bir kurum ve kamu yararına çalışır dernek statüsünde olduğunu belirterek, tarihteki önemli Türk Ocaklılardan bahsetti.

        Etkinliğin sonunda Bandırma Türk Ocağı Başkanı Hakan Kuru ve Balıkesir Türk Ocağı adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emre Çatal, Timsal Karabekir'e hediye takdiminde bulundu.

        Etkinliği, Bandırma Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eren, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Balıkesir Türk Ocağı ve siyasi parti temsilcileri, ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve diğer davetliler takip etti.​​​​​​​​​​​​​​

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