Havva'yı öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

BALIKESİR'de boşanma aşamasındaki eşi Havva Altınöz'ü (29) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Saygın Altınöz'ün (50) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespiti için akıl sağlığı raporu istendi.

Mudanya ilçesinde Saygın Altınöz, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Havva Altınöz'e 2022'de boşanma davası açtı. Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Havva Altınöz de Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldırıp, Balıkesir'e yerleşti. Havva Altınöz, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, kendi annesi ile kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak'ta gözaltına alınıp, tutuklandı.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA VURDU 28 Mart'ta tahliye olan Saygın Altınöz, Balıkesir'in kırsal Çekirdekli Mahallesi'ne yerleşti. İddiaya göre Saygın Altınöz, gizlilik kararına rağmen Havva'nın evini buldu. 27 Nisan'da Gündoğan Mahallesi'ne gidip, otomobili ile beklemeye başlayan Altınöz, yanındaki ruhsatsız tabanca ile kendi aracına binen boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak yaraladı. Saygın Altınöz hakkında 'Eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürerken hastanede tedavi gören Havva Altınöz, 16 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Savcılık, Saygın Altınöz hakkında 'Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ek iddianame verdi. Altınöz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Davanın 5'inci duruşması, dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Saygın Altınöz ile avukatı, Havva Altınöz'ün ailesinin avukatı Melike Kurt, Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan katıldı. Saygın Altınöz'ün avukatının 9 ay önceki talebi üzerine Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Üniversitesi'nden istenen akıl sağlığı raporları için 2 hastanenin de yeterli olmadığı bildirildi. Duruşmada, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor istenmesine karar verilerek, 26 Eylül'e ertelendi.

'9 AYDIR RAPOR BEKLENİYOR' Balıkesir Barosu Avukatı Melike Kurt, Havva Altınöz'ün adresinde gizlilik kararı olmasına rağmen kurulan pusu ile öldürüldüğünü söyledi. Avukat Kurt, "16 Ağustos'ta başlayan yargılama yaklaşık 9 aydır sürmekte ve bu duruşmaya gelene kadar dosyada sanık müdafi tarafından talep edilen akıl sağlığıyla ilgili bir ara karar kurulmuştu. Ara karar eylül ayında kurulmasına rağmen o tarihten bu yana kadar gelinen aşamada Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'ne müzekkere yazılarak, bu raporun aldırılamayacağını bilmemize rağmen bu karardan dönülmesini talep etmemize rağmen dönülmeyip, 9 aydır raporun aldırılması için uğraşmaktayız. Akıl hastalığı yönünden aldırılması istenen raporun zaten dosyaya yenilik katmayacağı ve sanığın gayet aklı başında sağlıklı olduğu mahkeme heyeti tarafından da bizim tarafımızdan da gözlemlenmesine rağmen bu raporun aldırması yönündeki mahkemenin ısrarını kabul etmemekteyiz. En son bu duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na yazılarak sanığın bu raporun aldırılması yönünde ara karar kurulmuştur ve duruşma 26 Eylül'e bırakılmıştır. Gelinen aşamada ne yazık ki ailenin, Havva'nın ailesinin acısı dindirilememiş ve ne yazık ki adaletin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi sağlanamamıştır. Anayasa'nın 141’inci maddesinin birinci fıkrasında bahsedildiği üzere davaların en az giderle ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sonuçlanması yargının görevidir. Biz yargılama makamını bu görevini yapmasına davet ediyoruz" dedi.