Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi açıldı

Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Balıkesirli Özmumcu ailesinin Karaoğlan Mahallesi Balıkavdan Sokak'taki Anıtlar Kurulunca tescilli binası Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Balıkesir Lisesi keşşafları (izci) anısına "Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi"ne dönüştürüldü.

Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in bir Kuvayımilliye kenti olduğunu belirterek, tarihe ve kültüre sahip çıkmak için seferberlik başlattıklarını kaydetti.

Balıkesir Lisesi keşşaflarının savaş döneminde büyük bir kahramanlık göstererek cepheye koştuğunu anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Vatanımızın varlık ve yokluk mücadelesini verdiği en kilit nokta olan Çanakkale’de canlarını kaybettiler. Bu sebeple de 1916-1918 yıllarında maalesef mezun verilemedi. Biz de bu vatansever, vefakar ve cefakar insanların torunlarıyız. İşte biz de onun için Kuvayımilliyeciyiz, onun için Balıkesirliyiz. Bu müzenin kazandırılması da onun için önemli ve liyakatin kanıtıdır. Hayatımı ve geleceğimi İstiklal Madalyalı bir ailenin torunu olarak kurdum ve böyle götürmeye devam ediyorum."