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        Balıkesir'de evde çıkan yangında hasar oluştu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:31 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:35
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        Balıkesir'de evde çıkan yangında hasar oluştu
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Gazicelal Mahallesi 10047 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

        Hasar oluşan dairedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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