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        Haberler Dünya Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

        Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

        İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 28 Haziran'da ülke seçime gidecek. Adaylığı daha önce iki kez reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendirdiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:27
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        Ahmedinejad aday olacak mı?
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        İran'da daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendirdiğini söyledi.

        Ahmedinejad, kendisinin aday olmasını isteyerek evinin önüne gelen destekçilerine hitap ettiği bir görüntüde, "Şartları değerlendiriyorum ve bugün hangi eylemin ülkenin, halkın ve bugünkü İran'ın çıkarına olduğunu ölçüyorum." dedi.

        Ülkenin şartlarının hassas olduğunu belirten Ahmedinejad, "Sizlerin de buyurduğunuz üzere değerlendiriyorum ve sonucu sizlere açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

        ADAYLIĞI 2 KEZ VETO EDİLMİŞTİ

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        Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı aday olmak istemiş ancak adaylığı reddedilmişti.

        Ahmedinejad'ın, 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi yine Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

        REİSİ'NİN HAYATI KAYBETMESİNİN ARDINDAN İRAN SEÇİME GİDİYOR

        Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

        İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

        Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran’da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

        İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

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        #Mahmud Ahmedinejad
        #iran
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