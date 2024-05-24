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        Balıkesir'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan, ekiplerin müdahalesiyle 14 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:06
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        Balıkesir'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan, ekiplerin müdahalesiyle 14 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

        Edremit ilçesi Mıhlı Çayı yakınlarındaki ormanda dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Altınoluk Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kayalık ve sarp bir bölgede çıkan bölgede 3 arazöz, çok sayıda kepçe, 30 yangın işçisi ve 30 orman yangını gönüllüsü müdahale etti. Arazöz ve kepçelerle açılan yoldan 700 metrelik hortum çekilerek müdahale edilen yangın, 14 saat sonra kontrol altına alındı. İlk incelemeye göre, yangının yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı tespit edildi.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanda, yangının 1 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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