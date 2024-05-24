Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık bölgede çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık bölgede çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

        Kazdağları'nın eteklerindeki kırsal Narlı Mahallesi'nin üst bölümündeki ağaçlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        Ulaşımın zor olduğu kayalık ve uçurum kenarındaki bölgeye 3 arazöz ve kepçelerle açılan yollarla ulaşıldı.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 yangın işçisi ile 30 gönüllünün 700 metre hortum çekerek müdahale ettiği alevler söndürüldü.

        Havadan da müdahale edilen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

        Yangında, 1 hektarlık alanda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı
        Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da "Jeopark Düzenlemesi Mimari Tasarım Proje Sergisi" düzenlendi
        Sındırgı'da "Jeopark Düzenlemesi Mimari Tasarım Proje Sergisi" düzenlendi
        Balıkesir'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 49'a yükseldi
        Balıkesir'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 49'a yükseldi
        Manyas'ta Orta Asya gelenekleri tanıtıldı
        Manyas'ta Orta Asya gelenekleri tanıtıldı
        Balıkesir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Balıkesir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü
        Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına 'ağırlaştırı...
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına 'ağırlaştırı...