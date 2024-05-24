Balıkesir'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 yangın işçisi ile 30 gönüllünün 700 metre hortum çekerek müdahale ettiği alevler söndürüldü.

Ulaşımın zor olduğu kayalık ve uçurum kenarındaki bölgeye 3 arazöz ve kepçelerle açılan yollarla ulaşıldı.

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