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        Balıkesir'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 49'a yükseldi

        Balıkesir'de mavi bayraklı plaj sayısı 49'a çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:54
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        Balıkesir'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 49'a yükseldi
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        Balıkesir'de mavi bayraklı plaj sayısı 49'a çıktı.

        Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı. Dünya sıralamasında 567 plajla 3. sıradaki yerini koruyan Türkiye’de, Balıkesir 4. sırada yer alıyor.

        Sahil temizliği, bakım, onarım ve ıslah çalışmalarıyla 1 Haziran’da açılacak deniz sezonu hazırlıklarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tuvalet, duş, iskele ve cankurtaran kulelerinin kurulumunu yapıyor.

        Geçen yıl kazandığı “Türkiye'de en fazla mavi bayrak sahibi olan belediye” unvanını bu yıl da koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 18 olan mavi bayraklı belediye plaj sayısını bu sene 22’ye yükseltti.

        Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) her yıl yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda 33 kriter üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işletmesinde olan Ayvalık’ta 5, Edremit’te 7, Burhaniye’de 3, Gömeç’te 1, Erdek’te 4 ve Marmara’da 2 olmak üzere 22 plaj, Mavi Bayrak almaya layık görüldü.

        TÜRÇEV’in yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu yıl Balıkesir genelinde 49 plajda mavi bayrak dalgalanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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