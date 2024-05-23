Balıkesir'de "mavi bayraklı" plaj sayısı 49'a yükseldi

Balıkesir'de mavi bayraklı plaj sayısı 49'a çıktı.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı. Dünya sıralamasında 567 plajla 3. sıradaki yerini koruyan Türkiye’de, Balıkesir 4. sırada yer alıyor.

Sahil temizliği, bakım, onarım ve ıslah çalışmalarıyla 1 Haziran’da açılacak deniz sezonu hazırlıklarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tuvalet, duş, iskele ve cankurtaran kulelerinin kurulumunu yapıyor.

Geçen yıl kazandığı “Türkiye'de en fazla mavi bayrak sahibi olan belediye” unvanını bu yıl da koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 18 olan mavi bayraklı belediye plaj sayısını bu sene 22’ye yükseltti.