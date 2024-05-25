Balıkesir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.T. idaresindeki 34 KIT 663 plakalı otomobil, Balıkesir-Havran kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki S.T. ve T.T. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılardan S.T. ve T.T, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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