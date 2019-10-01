Otları yakmak istedi, 15 dönüm makilik alanı yaktı

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Manyas ilçesinde evinin önündeki otları yakmak isteyen vatandaş 15 dekar makilik alanı yaktı.

Manyas’ta dikkatsizlik sonrası çıkan yangında 15 dekar makilik alan zarar gördü. Manyas Atatürk Mahallesi (TOKİ) konutları karşısında bulunan Tavşantepe mevkisinde meydana gelen yangında 15 dekar makilik alan yandı.

Edinilen bilgiye göre 68 yaşındaki Kenan S. isimli vatandaş evinin çevresini temizlerken toplanan otları yakmak isterken yakınında bulunan makilik alana ateş sıçraması sonrası başlayan yangın itfaiye ve Manyas Orman İşletme Şefliği arazözlerinin olaya müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 15 dekar makilik alanın yangından zarar gördüğü açıklandı. Olayla ilgili olarak Kenan S. hakkında soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 19:00

YATSI 20:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.