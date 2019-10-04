Vali Yazıcı'dan dünya şampiyonuna ödül

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalyayı kazanan Habibe Afyonlu'yu makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda Balıkesirli judocu Habibe Afyonlu şampiyon oldu. Habibe Afyonlu şampiyona'nın en hızlı ipponunu finalde Japon Airi Yazawa karşısında 23 saniyede yaparak dünya şampiyonu oldu.

"Vali Yazıcı, Dünya Şampiyonu Habibe Afyonlu'yu makamında kabul etti"

Vali Ersin Yazıcı, kabulde şampiyon Afyonlu'yu tebrik ederek, Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Habibe Afyonlu'nun Almatı şehrinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyona'nın yıldızı olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, "Evladımız büyük bir başarı göstererek Dünya Şampiyonu oldu ve Türkiye'ye altın madalyayı kazandırdı. Habibe Afyonlu evladımız bizi gururlandırdı. Uluslararası arenada Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söyleterek göğsümüzü kabartan Afyonlu'yu gönülden tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese Balıkesirli hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi. Vali Yazıcı'nın genç sporcuyu kabulünde, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Eriş ile Beden Eğitimi Öğretmeni Serdar Karakaş da hazır bulundu.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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