Burhaniye’de Alman öğrenciler çini sanatını öğrendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi ve Hürth AlbertSchweitzer Gymnasium Kardeş Okul Öğrenci Değişim Programı kapsamında ilçeye gelen Alman öğrenciler Akçay İda Çini Atölyesi’nde çini sanatını öğrendi. 2 öğretmen ve 7 öğrenciden oluşan Kardeş Okul öğretmen ve öğrencileri, Burhaniyeli öğrenciler ile birlikte Akçay’ da atölye çalışması yaparak çini boyama ve teknik uygulamayı öğrendi.

Konuk öğrencilerle birlikte Edremit Körfezi’nde geziler düzenlediklerini anlatan Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik, “Kardeş Okul Öğrenci ve Öğretmenleri Okulumuz İngilizce Öğretmeni ve proje koordinatörü Cüneyt Şenkul refakatinde Assos Açık Hava Müzesi, Adatepe Köyü ve Zeytin Yağı Müzesini gezdiler. Ayvalık Adalar Turu yaptılar ve Cunda Adası’nda gezerek Rahmi Koç Müzesi’ni ziyaret ettiler. Ülkemizde ölmekte olan bir sanat dalı olan çinicilik, hem öğrencilerimize hem de kardeş okul öğrencilerimize tanıtıldı. Öğrencilerin çalışmaları neticesinde güzel eserler ortaya çıktı. Öğrencilerimizin konuklarla birlikte hazırladıkları çiniler sergilenecek. Konuklarımıza yöremizi tanıtıyoruz” dedi.

BALIKESİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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