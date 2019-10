Atık Piller okulların desteği ile toplanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliği ile okullarda düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışmaları farkındalık oluşturdu.

Bandırma Belediyesi, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAPDER) iş birliği ile okullarda öğrencilere atık pil toplama alışkanlığı kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” başladı.

İl genelinde 2 ayrı grupta düzenlenen yarışmada Bandırma 1.grupta Altıeylül, Karesi ve Edremit İlçeleriyle yarışacak. 20192020 eğitim öğretim yılını kapsayan “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması”nda kentimizdeki özel ve resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve dengi okullar yer alabilecek.

Yarışma süresince gruplarda yer alan ilçeler arasında en çok pil toplayan ilk üç okul ödüllendirilecek. Yarışmada toplanan atık piller, TAPDER tarafından çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilecek.

Atık Pil Yarışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Av.Tolga Tosun, her yıl Bandırma Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışmasının çevre sağlığına büyük katkı sunduğunu söyledi. Başkan Tolga Tosun; “Bu tür yarışmalar ve organizasyonlar çocuklarımıza çevre sağlığı ve doğayı koruma bilincini aşılamak adına önemli faaliyetlerin başında geliyor. Aynı zamanda bu tür çalışmaların küçük yaştan itibaren çocuklarımıza atık pillerin toplanmasını özendirmek ve buna teşvik etmek adına büyük katkı sunduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz yıl bu yarışmada Şehrimiz 17 Eylül İlkokulu birinci gelmiş ve bizlerde hediyelerini kendilerine takdim etmiştik. Her yıl olduğu gibi bu yılda kentimiz okulları yarışmaya yoğun ilgi göstererek yine birinciliği şehrimize getireceklerine inanıyorum. Elbette ki bu yarışmadaki amaç kazanmaktan öte daha çok atık pil toplanarak çevre sağlığına daha fazla katkı sunmak. Bu süreçte şimdiden tüm okullarımıza başarılar diliyorum” dedi.

BALIKESİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:37

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.