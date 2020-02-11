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BAÜN Tıp Fakültesi’nde bir ilk daha İzsiz ameliyatla kanser şüphesi bulunan nodüller temizlendi

İHA

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda Balıkesir ve Güney Marmara Bölgesi'nin ilk "izsiz tiroit" ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Erman Alçı tarafından, Balıkesir ve Güney Marmara Bölgesi'nde ilk kez uygulanan yöntemle "izsiz tiroit" ameliyatı 57 yaşındaki Nurten Gülseven isimli hastaya yapıldı.

BAÜN Tıp Fakültesi’nde bir ilk daha İzsiz ameliyatla kanser şüphesi bulunan nodüller temizlendi

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda Balıkesir ve Güney Marmara Bölgesi’nin ilk “izsiz tiroit” ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Erman Alçı tarafından, Balıkesir ve Güney Marmara Bölgesi’nde ilk kez uygulanan yöntemle “izsiz tiroit” ameliyatı 57 yaşındaki Nurten Gülseven isimli hastaya yapıldı.
Yaklaşık bir ay önce geçmeyen öksürük sebebiyle hastaneye başvuran 57 yaşındaki Nurten Gülseven isimli hastada yapılan kontrollerde tiroit bezinde kanser şüpheli nodül tespit edildi. Gönen’de yeterli imkanları bulamayan Nurten Gülseven Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelerek burada Dr. Erman Alçı’yla başvurdu. Dr. Alçı’nın izsiz ameliyat önerisini kabul eden Nurten Gülseven başarılı bir şekilde sağlığına kavuştu. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Dr. Erman Alçı ilk kez Ege Üniversitesi’nce gerçekleştirilen izsiz tiroit ameliyatının Balıkesir’de de başarıyla uygulandığını söyledi. Erman Alçı izsiz ameliyatın boyunda iz olmaksızın, ağız içinden, dudağın altından küçük kesilerle yapıldığını kaydetti.

Dr. Erman Alçı: "Balıkesir’de ilk kez uygulandı"
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Erman Alçı Balıkesir ve Güney Marmara’da ilk kez uygulanan ameliyat tekniğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Nurten Hanım 57 yaşında kadın hastamız, bundan yaklaşık bir ay önce tarafımıza tiroit bezinde kanser şüpheli bir nodül sebebiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde biz de bunu kendi ultrasonumuzla teyit ettik. Ardından hastaya cerrahi önerdik. Yapılacak cerrahiler arasında açık teknikten ve hastanın durumu buna uygun olduğu için ağız içinden gerçekleştirilebilecek izsiz tiroit ameliyatı alternatifinden bahsettik, kendisine açıkladık. Hastamızda izsiz tiroit ameliyatını tercih etmek istediğini belirtti. Ardından yaptığımız hazırlıktan sonra; çünkü bu ameliyat bazı özellikler arz ediyordu. Ağız içi bakımının yapılması gerekiyor. Onları yaptırdık, diş bakımlarını yaptırdık. Hastamıza Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özer Makay ve ekibinin desteğiyle birlikte yaklaşık bir hafta önce izsiz tiroit ameliyatımızı uyguladık, başarıyla gerçekleştirdik. Şu an ameliyatın yaklaşık birinci haftasındayız. Hastamızın genel durumu gayet iyi, dudak içindeki yara izleri tamamen kapanmış durumda. Ameliyatın doğası gereği boyunda herhangi bir iz yok, kesi yok. Patoloji raporunu takip ediyoruz. Patoloji raporumuz da çıktıktan sonra hastamızı tamamen şifayla evine uğurlamış olacağız. Şu an için her şey yolunda. Bu gerçekleştirdiğimiz izsiz tiroit ameliyatı Prof. Dr. Özer Makay’ın Türkiye’de ilk defa uyguladığı bir teknikti. Kendilerinin de desteğiyle bizim burada uyguladığımız izsiz tiroit ameliyatı hem Balıkesir bölgesinde hem de Güney Marmara bölgesinde ilk olma yönünden de önem arz ediyor. Bunu gerçekleştirmiş olmaktan hem üniversitemiz adına hem de kliniğimiz adına mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Nurten Gülseven: "Sağlığıma kavuştum"
Nurten Gülseven de Dr. Erman Alçı’nın önerdiği izsiz ameliyattan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ameliyattan önce geçmeyen bir öksürüğüm oldu. Onun için doktora gitmiştim. Çekilen ultrason sonucunda nodül olduğunu söylediler ve büyük yere gitmemi söylediler. Orada yapılan biyopsi sonucunda kanser olabileceğini söylediler. Ondan sonra hocamıza geldim. Hocamız ameliyat önerdi. Önerdiği ameliyat tekniği de aklıma yattı. Çok da memnunum, hiçbir şikayetim olmadı. Allah razı olsun hocamdan çok teşekkür ediyorum ona hakkını ödeyemem. Çok memnunum yaptığı ameliyattan. Boynumda bir iz de kalmadı. Çok rahat bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan bir gün sonra evime gittim, hiçbir şikayetim yok. Haftasına da kontrole geldim. Gayet memnunum. Sesim de normal. Ameliyattan çıkınca doktorlarım kontrol etti, sesim de yerindeydi, konuşabiliyordum” şeklinde konuştu.

BALIKESİR

11 Şubat 2020 Salı

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