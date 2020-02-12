Burhaniyeli ve Edremitli imamlar halı sahada buluştu

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniyeli ve Edremitli imamlar halı saha maçında karşı karşıya geldi. İmamların bir saatlik maçında Burhaniye ekibi maçı 65 kazanırken, maçların devam edeceği açıklandı.

Burhaniye Müftülüğünün öncülüğünde düzenlenen halı saha maçında Burhaniyeli ve Edremitli imamlar karşılaştı. BurhaniyeÖren yolundaki halı sahada oynanan maçta büyük çekişme yaşandı. İlk yarıyı önde bitiren ev sahibi ekip maçı 65 kazanırken, önümüzdeki hafta maçın rövanşının oynanacağı açıklandı. Burhaniye ekibine Kavakdibi İmamı Fazlı Sevinç kaptanlık yaparken, Edremit ekibinin kaptanlığını da Edremit Gümrük Camii İmamı İbrahim Çakmak üstlendi. Edremitli konuklara teşekkür eden Kavakdibi Camii İmamı Fazlı Sevinç, karşılaşmaların tanışmanın yanı sıra imamlar arasındaki birlik ve beraberliği de güçlendirdiğini anlattı. Sevinç, maçların önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini söyledi.

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