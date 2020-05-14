TCDD'den ilaçlama uyarısı Tavşanlı-Balıkesir arasında ot ilaçlaması yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, KonyaAkşehir, AkşehirAfyon, AfyonDumlupınar, AfyonDinar, DinarKaklık, DinarGümüşgünBurdur, GümüşgünBozönüIsparta, AfyonKütahya, KütahyaEskişehir, KütahyaTavşanlıTunçbilek, TavşanlıDursunbey, DursunbeyBalıkesir istasyonlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacak.

TCDD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. " Yukarıda adı geçen demiryolu hattı kenarlarında otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur. Söz konusu ilaçlama programı şöyle:31.05.2020 tarihinde TavşanlıDursunbey arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 01.06.2020 tarihinde DursunbeyBalıkesir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında ilaçlama yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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