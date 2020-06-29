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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Edremit ve Burhaniye'de vatandaşa daha yakın

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin; Edremit ve Burhaniye'de hizmet vermeye başladığı ek hizmet binaları Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından törenle hizmete açıldı. Başkan Yılmaz "Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için bizler; güç birliği ve iş birliği ile şehrimizi yönetiyoruz" dedi.

Büyükşehir Edremit ve Burhaniye'de vatandaşa daha yakın

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; Edremit ve Burhaniye’de hizmet vermeye başladığı ek hizmet binaları Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından törenle hizmete açıldı. Başkan Yılmaz “Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için bizler; güç birliği ve iş birliği ile şehrimizi yönetiyoruz” dedi.
Başkan Yılmaz, “Körfez markalaşıyor”
2019 yılının Nisan ayında belediye başkanları olarak hep birlikte yeni görevlerini alarak kısa süre içerisinde bir araya geldiklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz “Tüm ilçelerimizde sorunlarımızı tek tek ele aldık. Nereye ne yapılmalı diye istişarelerde bulunduk. Körfez bölgemizdeki ilçelerimiz sadece burada yaşayanlara ait olan bir yer değil. Türkiye'nin her yerinden insanların ikinci konutunu aldığı, tatillerinde zaman geçirdiği bir bölgemiz. Bizler de güç birliği ve iş birliği yapalım, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayalım, ilçelerimizin de ekonomisine katkı sağlayalım istedik. Güvenli şehir, huzurlu şehir, şifa şehri özelliğimizi koruyalım, tarihi kültürel mirasımız olan her şeyi hem koruyalım hem de restorasyonlarını yapalım, ilimizi ilçelerimizi markalaştıralım istedik.” dedi.
“Hizmet binalarımız sorunları hızlı çözecek”
Vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek için hizmeti tek çatı altında toparladıklarını kaydeden Başkan Yılmaz "Önce, Körfez’i kirletenlerle mücadelemizi başlattık. İlk adım olarak da arıtmalarımızı ele aldık. Çevre dostu bir belediyecilik anlayışı ile şimdi insanlarımıza daha sağlıklı hizmet verme zamanı. Açılışını gerçekleştirdiğimiz binalarımızda vatandaşlarımız Büyükşehir ile ilgili ihtiyaç duydukları su, ulaşım gibi her türlü konularda taleplerini birebir karşılayabilecekler. Kurmuş olduğumuz alt yapı ve 444 40 10 numaralı çağrı merkezimiz ile her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Yeni hizmet binamız Edremitlilere, Burhaniyelilere ve buraya tatile gelen tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.
Arslan, “Birlikte hareket ediyoruz”
Edremit ek hizmet binasının bir noktada toplanması sayesinde Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin daha çabuk ve daha koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayacağını ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Yücel Yılmaz Başkanımız ortaya bir irade koydu. Bu dönemde hep birlikte hareket edeceğiz dedik ve bu yolda da önemli mesafe almış bulunuyoruz. Kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.
“Büyükşehirin Edremit'te büyük hizmetleri var
“Edremit’e, ek hizmet binasını kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine başlayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Körfez Bölgesinde çok güzel çalışmaları bulunmakta. Edremit’imizin geleceği için çok Kaymakamlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz ile birlikte ortak projeler yürüyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra seralarımız da çok güzel süs bitkileri yetiştireceğiz, sokak sağlıklaştırma projelerimizi tamamlayacağız.” dedi.
“Bölgenin ek hizmet binasına ihtiyacı vardı”
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Burhaniye’ye hizmet ettiğini vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Şimdiye kadar yaptığı hizmetler için Yücel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni açılan hizmet binasına bölgenin ihtiyacı vardı. Vatandaşlarımızın her zaman Balıkesir merkeze gitme şansları yok. Ek hizmet binasına koordinasyonu sağlamak amacıyla bütün dairelerden birer temsilci verildi. Bundan sonra vatandaşlarımız daha rahat büyükşehire ulaşacak.” dedi.
“Önemli ihtiyaçları karşılayacak”
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner’in son Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği’ne atanmasından dolayı yerine vekâlet eden Havran Kaymakamı Şeref Aydın, “Ek hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yatırımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemizde önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır” dedi.
Açılışlara; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz, Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Burhaniye AK Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, muhtarlar, ilgili daire müdürleri, personel ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

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