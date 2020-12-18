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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

DHA

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de 4 dolandırıcı, peygamber soyundan geldikleri yalanı ile büyü yapma bahanesiyle kandırdıkları kişinin 13 bin TL'sini ve ziynet eşyalarını aldı. Polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'de, kendilerinin peygamber soyundan geldiğini belirten 4 kişi, hanesine ve kendisine yapılan büyüyü bozmak bahanesiyle ismi açıklanmayan bir kişinin 13 bin TL'sini ve ziynet eşyalarını aldı. Dolandırıldığını anlayan kişi polise başvurdu. Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik takip ve soruşturmanın ardından şüphelilerin F.C., D.C., Y.C. ve S.C. olduğu tespit edildi.
Şüphelilerden D.C. ve Y.C. yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. F.C. ve S.C.'nin ise yapılan takip neticesinde İzmir'e kaçtıkları belirlendi. İzmir'deki ikametleri belirlenen 2 şüpheli de yakalanarak Balıkesir' getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-12-18 23:29:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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