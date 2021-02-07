İvrindi'de bir mahalleye karantina

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Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Çatalan kırsal mahallesi Covid 19 vakalarının görülmesi üzerine karantina altına alındı.

İvrindi ilçesine bağlı Çatalan Mahallesinde Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 07.02.2021 Pazar günü saat 19.00'dan itibaren karantina altına alındı.

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