Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde korona virüs tedavisi görürken vefat eden AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Şehir Hastanesi’nde 7 Şubat 2021 tarihinden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yangal, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 Mart Cuma günü vefat etti. Kudret Yangal’ın cenazesi korona virüs kurallarına göre Erdek İlçe Mezarlığı önünde cenaze namazı kılındıktan sonra sadece mezarlık görevlileri tarafından defnedildi.

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal için düzenlenen cenaze törenine, Erdek Kaymakamı A. Atakan Atasoy, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve yönetim kurulu üyeleri, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, çevre ilçelerin AK Parti’li başkan ve yöneticileri, ilçemiz Sivil Toplum Örgütleri’nin temsilcileri, akrabaları katıldı.

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