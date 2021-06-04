Balıkesir'de jandarmadan 9 aranan şahsa gözaltı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 9 aranan şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve 4 bıçak ve muşta ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, İvrindi ve Karesi ilçelerinde 3 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 9 aranan şahsı 2 adet tabanca, 30 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak ve 2 adet muştayla ele geçirdi.

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