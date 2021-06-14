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Mustafa Canbey “Edremit’te güzel gelişmeler var” Mustafa Canbey gazeteciler ile bir araya geldi

İHA

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yatırımları anlatmak için basın ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon binasındaki toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında Edremit ilçesinde yapılan ve yapımı devam eden devlet yatırımları hakkında bilgiler verildi.

Mustafa Canbey “Edremit’te güzel gelişmeler var” Mustafa Canbey gazeteciler ile bir araya geldi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yatırımları anlatmak için basın ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon binasındaki toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında Edremit ilçesinde yapılan ve yapımı devam eden devlet yatırımları hakkında bilgiler verildi.
Gazeteciler ile bir araya gelen Canbey “Edremit’imize milletvekili arkadaşlarımız, büyükşehir belediye başkanımızla, yine sayın valimiz, kaymakamımız ve ilçe teşkilatımız ile birlikte elimizden geldiğince, şehrimize nasıl daha yararlı olabiliriz buna bakıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu gün geldiğimiz noktada gerçekten Edremit’te güzel gelişmeler var.”dedi.
KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) Yurdunun yapılmasına karar verildiğini söyleyen Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey KYK yurdunun 150 kız öğrenci, 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 kişilik yapılacağını bildirdi. KYK yurdu içinde imar durumu ile ilgili olarak bazı çalışmalar olduğunu ifade eden Canbey ayrıca Edremit Kapalı Spor Salonunun olduğu bölgeye tam teşekküllü bir spor kompleksi yapılacağını kaydetti. Tenis kortlarından, yüzme havuzlarına kadar her şeyin olacağı tesis için müjde verdi. Kütüphane binasının inşaatının yüzde yüzünün bittiğini ifade eden Canbey yarım kalan İbrahimce Camii inşaatının da önümüzdeki günlerde devam ettirileceğini söyledi. Yapımı tamamlanacak camide rehberlik bölümü, Kuran Kursu ve sosyal alanların yer alacağı kaydedildi. Yine İbrahimce meydanında bir polis noktası kurulacağını ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, GMKA’nın ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayladığı kültür ve sanat evi projesi hakkında bilgiler verdi. Bu projenin 1 milyonluk bütçesi bulunduğunun altını çizen Mustafa Canbey ayrıca ilçede yeni hükümet konağının temelinin atıldığını kaydetti.
Akçay Kavşağı’nın yapılması için ulaştırma bakanı ile görüştüklerini ifade eden Mustafa Canbey “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte döner kavşak yapılmasını planlıyoruz” dedi.
Canbey, Edremit’e yapılması planlanan hastanenin 1/5000 lik planlarının yapıldığını, 1/1000 lik planlarından sonrada projenin onay alacağını, daha sonrada ihaleye çıkacağını söyledi. Tahminen 2024 yılına kadar bitirilmesi planlanan proje için çok emek harcadıklarını ifade etti. Edremit’te yapılması planlanan A2 statüsündeki hastanenin yatak kapasitesinin 450’ye kadar çıkarılabileceğine dikkat çekti.
Ayrıca Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarını da yakından takip ettiğini ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Çalışmaları yakinen takip ediyorum. Bu proje ile bölgede büyük bir istihdam sağlanmış olacak.” dedi.
Basın Toplantısına ayrıca, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Cumhur İttifakı Sözcüsü Murat Tuna ve yerel gazete ve ajans muhabirleri katıldı.

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