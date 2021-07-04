Simav Çayı siyah akıyor

Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinden akan Simav Çayı'nda köpürmeler ve balık ölümleri yaşanmasının ardından, nehir artık siyah akmaya başladı. Çevre felaketinin yaşandığı Simav Çayı'na giderek son durumu yerinde inceleyen Milletvekili Fikret Şahin, "Burada sanayi atıklarının olduğunu zaman zaman duyuyoruz, bir an önce sanayi kuruluşları gözden geçirilmeli" dedi.

Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinden akan Simav Çayı, siyah akan suyu ile tedirginliğe neden oldu. Kepsut'un Bektaşlar kırsal mahallesine giderek nehrin son durumunu yerinde inceleyen CHP Milletvekili Fikret Şahin, "Tarımsal üretimiyle, doğal güzellikleriyle Kepsut bizim gözbebeği ilçelerimizden birisidir. Burada gördüğünüz üzere şuanda Simav Çayı’nın üzerindeki köprüden sizlere sesleniyoruz. Bu gördüğünüz çay daha önceden berrak ve tertemiz sularıyla bizlere hizmet ederken şimdi bakıyoruz ki hiçbir canlı kalmamış. Bir balık, bir kurbağa bile yok. Çay tamamen simsiyah akıyor. Daha temiz bir Simav Çayı’na sahip olmamız gerekiyor" dedi.

Kepsut ilçesi Bektaşlar Mahallesi Muhtarı Ayşenur Acar ise “Bu kirlilik uzun zamandan beri var. Burasının tertemiz olmasını istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.