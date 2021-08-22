Jandarma uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor

Balıkesir'de jandarma ekipleri, Altıeylül ve Susurluk ilçelerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda kenevir ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir İI Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Altıeylül ve Susurluk ilçelerinde izinsiz kenevir yetiştirdiği tespit edilen 5 şüphelinin kenevir ekimi yaptığı alanda ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 130 kök kenevir bitkisi, 5,5 kilo kubar esrar, 60 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ve 1 adet metal arama dedektörü ele geçirildi.

Altıeylül ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada ise bin 215 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat devam ediyor.

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