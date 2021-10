Evi yanan arkadaşları için öğrenciler seferber oldu

Öğrenciler yangında evleri kullanılmaz hale gelen arkadaşları için seferber oldu. Aralarında topladıkları yardımı belediyeye ulaştıran Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri örnek bir davranış sergiledi.

Geçtiğimiz günlerde Sındırgı ilçesi Şapçı kırsal mahallesinde çıkan ev yangınında 14 kişinin yaşadığı ev kullanılamaz hale gelmişti. Evde ikamet edenlerden birisi de Sındırgı AİHL öğrencisiydi ve arkadaşlarına destek olmak amacıyla öğrenciler kendi arasında yardım topladı.

Toplanan yardımlar Sındırgı Belediyesi, Kaymakamlık ve STK’lar işbirliği ile aileye yeni ev yapılması için başlatılan yardım kampanyasına dahil edilmek üzere Sındırgı Belediyesine teslim edildi. Okul müdürü ve öğrencilerle bir araya gelen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da öğrencileri örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.

Sındırgı Belediyesi tarafından ailenin geçici olarak barınması adına imam evi tahsis edilerek, hayırsever vatandaşların işbirliği ile eşyaları ulaştırılmıştı. Başlatılan yardım kampanyası ile birlikte de aileye yeni bir ev kazandırmak hedefleniyor.



"Bir tuğla da sen koy"

Yeni yapılacak ev için destek vermek ve arkadaşlarının yanında olduklarını göstermek amacıyla "Bir tuğla da biz koyalım" düşüncesi ile yola çıktıklarını belirten öğrenci Tuğba Küçük, “Okulumuzda bulunan Şapçı Mahallemizden olan arkadaşımızın yangında evi kül olmuştu. Biz de bunu düşünerek bir tuğla da bizim de yardımımız olsun diyerek biz de bir hayırseverlik yaparak ona yardımda bulunduk. Bu fikir aklımıza onu gördükten sonra geldi. Bizim de öyle bir olayda olacağımız için ona bir destekte bulunalım bir miktarda dedik. Topladığımız yardımları da aileye ulaştırmak için sayın Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’a teslim ettik” dedi.

Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Himmet Derim ise, “Yakın geçmişte ilçemiz Şapçı Mahallesi'nde bir yangın meydana geldiğini duyduk. Aynı ailenin bizim okulumuzda da bir öğrencisi var. Bizim aynı zamanda liderimiz, okul aile. Yangından dolayı onlar bayağı mağdur olmuşlar. Benim bilgim dışında ben de ilk daha bugün öğrendim. Bundan dolayı bayağı şaşkınım. Aynı zamanda gururluyum. Kızlarımız ve erkeklerimiz sınıflar arasında gezmişler, arkadaşlarından bu mahalledeki mağdur olan aileye yardım amaçlı kendi aralarında para toplamışlar. Bizim için sevindirici ve onurlu bir şey bu. Çocukların böyle sosyal bilinçte olması, yardımlaşmayı, paylaşmayı kendi aralarında böyle davranış haline getirmesi bizi onurlandırdı. Bundan dolayı ben Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak çok mutluyum, gururluyum. Öğrencilerime, kızlara ve erkeklere bundan dolayı teşekkür ederim. Aileye de büyük geçmiş olsun. İnşallah tez gün de bu mağduriyetleri giderilir. Başta zaten biliyoruz ki Sındırgı Belediye Başkanlığı bu konuda her türlü yardımı yapıyor. İnşallah biz öğretmenler olarak da gerek mutfak araç gereçleri gerekse diğer yardımlarda bulunmayı tabi ediyoruz ilerleyen dönemlerde. Topladıklarımızı belediyeye teslim ederiz. Onlar da aileye ulaştırırlar. Bundan dolayı şimdiden Sındırgı Belediye Başkanlığımıza Ekrem Yavaş başkanımıza teşekkür ederiz. Aileye geçmiş olsun” dedi.



"Yeni nesil sosyal sorumluluk projeleri ve duyarlı davranışları ile yüreğimize su serpiyor"

Doğal afetler başta olmak üzere her an vatandaşların yanında olduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kendisini makamda ziyaret eden öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, “Şapçı Mahallemizdeki bu yangınla beraber bizim oraya sahip çıkmamız gerekti ve ilk andan itibaren hemen vatandaşımız özellikle Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz uhdesindeki arkadaşlarla birlikte belediyemiz olarak yerine gittik. Ve onları bir imam lojmanına ev eşyalarını koyarak yerleştirdik. Şimdi ise evini tekrar yapma gibi bir kampanya başlattık. Çok şükürler olsun ki hızlı bir şekilde inşallah da yerine getireceğiz. Daha önce de yaptıklarımız gibi. Bu konuda da çok farklı işler geliyor başımıza. Sındırgı çok hayırsever halkın bulunduğu bir yer. Biraz önce de İmam Hatip Lisesinden kızlarımız bize geldiler okul müdürümüzle birlikte. Bir kutunun içerisinde işte bir miktar para getirdiklerini arkadaşları arasında bunu toplayıp bizim de bir tuğlamız olsun Şapçı’daki yangınla alakalı dediler. İnanın bizi duygulandıran bir hadise oldu. Çünkü yeni neslimizde böyle sosyal sorumluluk olarak, duyarlılık olarak davranışlar bizim yüreğimize su serpiyor. Neslimizin geleceğiyle alakalı daha ümitlerimiz artıyor. Sındırgı'da da hayırsever vatandaşlarımız sayesinde şimdiye kadar onlarca evi yaptığımız gibi bunu da Allah’ın izniyle yapacağımızı umut ediyorum" dedi.

