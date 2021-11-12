Marmara Denizi’nde beklenen deprem 10 yıl içine olabilir Türkiye’nin 24 kenti deprem yönünden risk taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara Denizi’nde beklenen deprem 10 yıl içine olabilir Türkiye’nin 24 kenti deprem yönünden risk taşıyor

İHA

Marmara Denizi’nde beklenen deprem 10 yıl içine olabilir Türkiye’nin 24 kenti deprem yönünden risk taşıyor

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye ve Balıkesir’deki deprem gerçeğine dikkat çekti. Türkiye’nin pek çok kentinin deprem yönünden riskli durumda olduğuna dikkat çeken Aysun Aykan, can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için uyarılarda bulundu.
Ülke genelinde şehir içinden diri fay hattı geçen kent sayısının 24’e yükseldiğini belirten Aysun Aykan başta Balıkesir olmak üzere Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl’ün risk altında olduğunu ileri sürdü.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan Düzce Depremi ile ilgili, "12 Kasım 1999 tarihinde Düzce‘de meydana gelen ve 845 insanımızı kaybettiğimiz, yaklaşık 2 bin 700 kişinin yaralandığı, 15 bin civarında yapının ağır hasar gördüğü 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından 22 yıl geçti. Türkiye’nin pek çok kenti riskli durumdadır. Can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için afet riskini azaltıcı çalışmalar yapmalıyız" diye konuştu.

"24 il büyük risk taşıyor"
Türkiye’nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu kaydeden Aykan, "Ülkemizin önemli bir bölümü deprem tehlikesi ve riski altındadır. Türkiye Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır. Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak  tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey koluna ait  fay segmenti ve BalıkesirGökçeyazı Fayı da sismik boşluktur ve Buralara çok dikkat edilmesi gerekir. Şuan ki yapılan çalışmalara göre şehir merkezinden diri fay geçen kent sayısı 24 olmuştur. Risk altındaki bu iller; Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl’dür. 24 kentimiz, 80’i aşkın ilçemiz doğrudan fay hatları üzerindedir; Bu fayların kırılması durumunda ilk önce fay zonu üzerindeki yapılar zarar görecektir" ifadelerini kullandı.

"Marmara depreminin kayıpları çok fazla olacak"
Marmara Bölgesi’nde olması beklenen depremin nüfus yoğunluğu dikkate alındığında çok büyük kayıplara yol açabileceğini dile getiren Aysun Aykan, "1999 Depremleri Türkiye için milat oldu, Biz ondan önce de deprem Yaşadık ama bu depremler sanayinin, nüfusun, yapı stokunun fazla olduğu yerde idi. Dolayısıyla yapısal zararlarımız fazla oldu, çok fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, çok büyük ekonomik kayıp yaşandı ve gelecek Marmara Depreminin de çok parlak olmadığı, kayıpların fazla olacağını ifade edebilirim. Marmara genelinde düşünürsek 6 milyon yapı stoku var ve bu çok fazladır. Burada, çok eski tarihi yapılar var, eski semtlerimiz var, kaçak yapılar var; Bu yüzden buradaki yapıların depreme hazır olduğunu söylemek doğru değil" dedi.

"Balıkesir’de 7.2 büyüklükte deprem üretecek faylar var"
Balıkesir özelindeki depremsellik hakkında da açıklamalarda bulunan Aysun Aykan, "Balıkesir il ve ilçeleri dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayının güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Balıkesir ve İlçeleri, geçmişte 1577, 1672, 1845, 1867, 1897, 1898, 1944, 1935, 1953, 1964 yıllarında meydana gelen depremlerden önemli bir şekilde etkilenmiştir. Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunmaktadır ve bunların büyük bir kısmı 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir; Bu yüzden Balıkesir’in deprem tehlikesinin yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Balıkesir’deki yerleşim birimlerinden geçen; Edremit Fayı, Balıkesir Fayı, Bandırma İlçesi’nin yerleşim birimlerinden Bandırma Fayları ve YeniceGönen Fay Zonu boyunca yoğun bir yapılaşma ve dolayısıyla nüfus yoğunluğu söz konusudur. Bu yüzden buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor ve gerekli tedbirlerin titizlikle alınması gerekiyor. BalıkesirGökçeyazı Fayı’nın 7.2 büyüklüğe kadar depremler üretebildiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu fay üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalarda, 2 bin yıldır kırılma olmadığı görülmüştür. Normal şartlarda bin yılda bir deprem üreten bir fay. Böyle olunca ciddi bir enerji birikmesi vardır. Buralara dikkat edilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

10 yıl içinde büyük bir depremin olma ihtimali çok yüksek"
Marmara Denizi’nde 10 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğu yorumunu yapan Aysun Aykan, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz deprem 60 yıl beklemeyecek; zaman aleyhimizde ilerliyor. Ülkemizde istatistiki olarak her 7 yılda bir büyük deprem oluyor. Zaten her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7’den büyük bir deprem gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu an bile olsa şaşırmayız. Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içinden geçen, kuzey koldaki deprem dağılımlarına bakıldığında, en son depremlerin 1509 ve 1766 yılında gerçekleştiğini, 200–250 yıllık tekrarlama periyotları olduğundan bu alan bir sismik boşluktur. Tarihsel dönemde 1766 yılında olmuş olan deprem, Avusturya’dan İtalya’ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmiş olup tüm Marmara Bölgesinde tahribat oluşturmuştur. Düşünün ki böyle bir depremin tekrarı tüm Marmara Bölgesinde çok fazla yıkımlara neden olacaktır. Ulusal ve uluslararası yapılmış çalışmalara göre; 1999 Depreminden sonra 30 yıl içerisinde yüzde 65 ihtimalle 7’den büyük maksimum 7.6 büyüklükte bir depremin Marmara Denizinde olacağı yönündeydi. Bu süreden 20 yıl geçtiğini düşünürsek, 10 yıl içinde olma ihtimali yüksek. Fakat depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Tam tarihini bilemesek de Marmara Denizi’nde mutlaka büyük bir deprem olacak. Marmara Denizine kıyısı olan tüm illeri; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ ağır bir şekilde etkileyecektir. Balıkesir, özellikle Bandırma, Erdek gibi kıyı ilçelerimiz bu depremden çok fazla etkilenecek ilçelerimizdir. Bu deprem, Türkiye’nin ekonomisine zarar verecektir. Bu yüzden bu depremi çok fazla önemsememiz ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor" diye konuştu.

"İnsan yaşamı riske atılıyor"
Mevzuata uygun yapılmayan zemin etütlerinin insan yaşamını riske attığını ileri süren Aysun Aykan, "Son 22 yılda depreme dayanıklı bina yapmaya başladık; Eskiye göre şanslıyız. Deprem yönetmeliklerimiz iyi, kötü zeminleri iyileştirebiliyoruz. Türkiye’de 99 yılı öncesi binalar problemli. Çünkü eskiden bir yeri imara açarken Jeolojik Etüt zorunluluğu yoktu, zemin etütleri yapılmıyordu. Bu yüzden eski yapılar riskli. 2018 Tarihli Bina Deprem Yönetmeliği bu güne kadar ülkemizde en güvenilir bina yönetmeliğidir. Bu yönetmelik ülkemizdeki yerleşimlerin deprem güvenliğinin sağlanması açısından hayati işlevlere sahiptir. Binaların bu yönetmeliklere uygun olarak projelendirilip inşa edildiği taktirde depremler sırasında meydana gelebilecek hasarların önüne geçebiliriz" dedi.

"Hiç bir proje insan hayatından önemli değildir"
Yerel yönetimleri zemin etütleri konusunda uyaran Aysun Aykan şunları söyledi:
"Ülkemizde geçen yıl, 30 Ekimde Ege Denizinde meydana gelen depremde, 80 km mesafede İzmirBayraklı ilçesinde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 32 kişi yaralandı. Can ve ekonomik kayıplar açısından çok ağır faturalar ödedik. Binaların zemin özelliklerine göre dizayn edilmemesi, deprem hasarları üzerindeki etkisini açıkça göstermiştir. Balıkesir’de yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip 20 fay zonu bulunuyor ve bu faylardan şehir merkezinden geçen 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olanlar var. Gelecekte olası bir depremin, İzmirBayraklı örneğinde olduğu gibi, can kayıplarına neden olacağı bilinmesine rağmen; Bazı yerel yöneticiler, yerleşim yerlerinin içinden diri fay geçmesine rağmen, yönetmeliklerin, mevzuatın titizlikle uygulanmasını sağlayacakları yerde; mevzuata uygun olmayan hatalı zemin etüt raporlarının kabul edilmesi için baskı yapmaktadır. Bu yanlış uygulama, olası bir depremde zeminden kaynaklanan yıkımlara neden olarak, vatandaşımızın yaşamını riske atmaktadır! Hiçbir proje insan hayatından önemli değildir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma'da kayıt dışı istihdama karşı mücadele başlatıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da kayıt dışı istihdama karşı mücadele ...
Acılara tutunup kendini şarkı sözlerine verdi
YEREL HABERLER Acılara tutunup kendini şarkı sözlerine verdi
Bandırma'da iş yerinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Bandırma'da iş yerinde yangın çıktı
Edremit’te geleceğe nefes oldular
YEREL HABERLER Edremit’te geleceğe nefes oldular
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli ...
Ayvalık’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ...
Polisi şehit eden zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Polisi şehit eden zanlılar yakalandı
Bandırma Belediyesi ağaçlandırma projesine destek verdi.
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi ağaçlandırma projesine destek verdi. ...
MHP Bandırma 'da Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.
YEREL HABERLER MHP Bandırma 'da Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı ...
İvrindi Belediyesi logosu yenilendi
YEREL HABERLER İvrindi Belediyesi logosu yenilendi
Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis ...
Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör için ilk tören Edremit’te yapıldı Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör Edremit’te yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör için ilk tören ...
Organları ters tarafta yaşıyor
YEREL HABERLER Organları ters tarafta yaşıyor
(Özel) Matematik ve fizikte 5. boyut üzerine çalışıyor Araştırmacı ve öğretmen Hüseyin Ergül: “5. boyut cisimleşme kavramında büyük rol oynuyor”
YEREL HABERLER (Özel) Matematik ve fizikte 5. boyut üzerine ...
Havran'da uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Havran'da uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada ...
Havran'da uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER Havran'da uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada ...
Balıkesir’de operasyonda çatışma çıktı, 1 polis şehit oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de operasyonda çatışma çıktı, 1 polis şehit ...
Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı Roman Cup’ta ilk düdük çaldı
YEREL HABERLER Altıeylül çocuk futbol turnuvası başladı Roman Cup’ta ...
Edremit’te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Edremit’te trafik kazası: 3 yaralı
BAL-GÖÇ, Bulgaristan’da yapılacak seçimlerde Karadayı'ya destek istedi
YEREL HABERLER BAL-GÖÇ, Bulgaristan’da yapılacak seçimlerde ...
Balıkesir'de madende göçük altında kalan işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de madende göçük altında kalan işçi ...
Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu
Dursunbey'de krom madeninde göçük
YEREL HABERLER Dursunbey'de krom madeninde göçük
Jandarma’dan suç örgütüne operasyon
YEREL HABERLER Jandarma’dan suç örgütüne operasyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.