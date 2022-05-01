Gömeç’te yaz sezonuna hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor

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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yaklaşan turizm sezonu öncesinde Gömeç Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı.

Gömeç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince KızKo Sahili düzenleme alanı aydınlatma sistemleri tamamlandı. Ayrıca bölgede bitki ve yürüyüş yolu çalışmaları devam ise etmekte. Yetkililer Gömeç sahillerinin sezona kadar misafirlerini ağırlamak için hazırlanacağını ifade ettiler.

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