Manyas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

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Manyas’ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan şahıs yaralandı.

Manyas Yeni Mahalle Cengizhan Caddesi ile Yeni Cami Sokak kavşağında Saygın Can’ın kullandığı tescilsiz motosiklet İbrahim Kıvrak yönetiminde ki 20 YC 489 plakalı otomobile çarptılar. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Saygın Can ile arkasında oturan Emre Aktaş yaralandılar. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek iki yaralı genci Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

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