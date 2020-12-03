Balıkesirspor'da Cihat Arslan dönemi

Balıkesirspor yönetimi, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi. Başkan Ümit Arslan’ın da katıldığı imza töreni sonrası kulüp sosyal medya hesaplarından Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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