Sibirya soğukları yaşanıyor ama... -30'da bile donmuyor 0:00 / 0:00

DHA

Kar yağışının etkisini kaybettiği Erzurum'da dondurucu soğuklar hayatı güçleştirmeye başladı.

DHA'nın haberine göre en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 25 ila 30 derece olduğu Erzurum'da dere ve göletler dondu.

Merkez Palandöken ilçesindeki atlama kulelerine suni kar üretimi için yapılan gölet tamamen buz tuttu.

Yakutiye ilçesinde yaz aylarında vatandaşların sandallarla gezinti yaptıkları Olimpiyat parkındaki gölette tamamen buzla kaplandı.

Gölet üzerinde gezen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekildi.

TEK BUZ TUTMAYAN GÖL

Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum'da donmayan tek göl merkez Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki Balıklıgöl oldu.

Ne zaman oluştuğu bilinmeyen ve hakkında çeşitli efsaneler söylenen Balıklıgöl, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceleri geçtiği bugünlerde 20 ile 22 derece su sıcaklığıyla dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 22 derece sıcaklık ölçülen gölde, en küçük bir buzlanma olmuyor. Bir başka ilginç olay ise hava sıcaklığının arttığı yaz aylarında gölde suyun sıcaklığının 18 derece ölçülmesi.

Göldeki, sırtlarında kırmızı renkte benekler bulunan balıkların etinin de yenilmediğine inanılıyor.

HER TARAF BUZ TUTAR, BURANIN YÜZEYİ BUHARLANIR

Söğütlü Mahalle Muhtarı Seyfettin Küçükler, kış aylarının en soğuk olduğu günlerde bile gölün donmadığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenlerin gölde inceleme yaptığını yaz aylarında 18 derece olan su sıcaklığının kış aylarında ise 22 derece olarak ölçüldüğünü anlatan Seyfettin Küçükler, "Balıklı Göl'ün özelliği zaten burada şu ana kadar hiç görülmemiş donduğu. 50 derece soğukta bu sular donmaz ve bu suyun aktığı yerde otlar sürekli yeşerir. Atatürk Üniversitesi'nden bilim insanları burayı araştırdı, bu suyun üzerinde çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi suda buharlanma var, şu anda dışarıdaki sular nehirler donarken bu su hem donmaz hem de şu anda sıcaklığı 18-22 derece arasındadır" dedi.

Balıkları sayılarının artıp eksilmediğini ifade eden Küçükler, yöre halkı tarafından kutsal sayıldığı için yenilmediklerini de kaydetti.