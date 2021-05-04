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"Balon balığı alımı kararı" Antalya'da sektör temsilcilerini sevindirdi

Hem azalmasını sağlayacak hem de balıkçılara destek olacak balon balığı alımı kararı, popülasyonunun en fazla olduğu Antalya'da balıkçıları sevindirdi.

AA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, AA muhabirine, geçen yıl istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından Antalyalı balıkçıların 24 günde 36 bin balon balığı yakaladığını hatırlattı.

Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre balon balığı avcılığı desteğinin 8 türü kapsayacağını aktaran Coşkun, geçen yıl desteğin sadece bir türle kısıtlı olduğunu hatırlattı.

Coşkun, uygulamanın amacının, sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balıklarından türünün ekosistemdeki yoğunluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

Karara göre "Lagocephalus sceleratus" türüne 500 bin adete kadar 5 lira, diğer türlere ise 5 milyon adete kadar balık başına 50 kuruş destek verileceğini anlatan Gürsel, "Tebliğin yayınlanmasının ardından balon balığı alımına başlanacak. Detaylar tebliğde belli olacak. Hangi tarihte başlayacağı, ödemelerin nasıl olacağı, kuyruk mu yoksa balığın tamamının mı alınacağı hepsinin detaylarını oradan öğreneceğiz." diye konuştu.

- Hem balığın azalması sağlanacak hem de balıkçılara destek olunacak

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığında siyanürden daha zehirli olan "tetrodotoksin"olarak tanımlanan nörotoxin içerdiğini bildirdi.

Balığın Antalya'da çoğaldığına değinen Gökoğlu, "Hem balığın azalmasını sağlayacak hem de balıkçılara destek olacak bir karar. Balon balıkları av malzemelerine zarar veriyor, oltadaki balıkları hemen yiyor. Ağları dişleriyle parçalıyor." dedi.

- Balık yumurta bırakmadan yakalanmış olacak

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta, geçen yıl kısıtlı bir süreyle verilen desteğin bu yıl zamanının uzun olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Balta, "Geçen yıl kısa sürede 36 bin balık yakalamıştık. Bu yıl zaman bol olduğu için hedeflenen 500 bin rakamına ulaşılacaktır. Alımların erken başlayacak balığın yumurta döneminde olması açısından da önemli. Balık yumurta bırakmadan yakalanmış olacak. Antalyalı balıkçılar olarak karardan memnunuz. " ifadesini kullandı.

Balıkçı Hasan Kökez de geçen yıl olduğu gibi tebliğin yayınlanmasının ardından balon balığı yakalamaya başlayacaklarını bildirdi.

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