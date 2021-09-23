Balon balığı avcılığı deniz suyu sıcaklığının değişmesiyle artacak

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Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik tebliğine göre balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara bu yıl 500 bin adede kadar her avlanan balığa 5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 5 milyon adede kadar balık başına 50 kuruş destekleme ödemesi yapılacağını anımsattı.

Geçen yıl da destekleme yapıldığını ve balıkçılardan ilgi gördüklerini dile getiren Coşkun, uygulamanın 2023 yılı sonuna kadar süreceğini kaydetti.

- Bu yıl balığın bütün halde getirilmesi gerekiyor

Geçen yıl sadece kuyruk aldıklarını bu yıl ise balığın bütün halde getirilmesi gerektiğine işaret eden Gürsel, "Çünkü hem tür ayrımı yapmak açısından balığı bütün alıyoruz hem de hangi türün denizde ne kadar istilacı pozisyonda olduğunu tespit etmek istiyoruz." dedi.

Geçen yıl sadece tek bir tür için söz konusu olan desteklemenin bu yıl 8 türü de kapsadığına dikkati çeken Gürsel, şöyle konuştu:

"Alımlar 12 ilçemizde devam ediyor. Belirlemiş olduğumuz teslim noktalarına getirilen balıklar sayım yapılarak alınıyor ve depolara konuluyor. Henüz istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle deniz suyu oldukça yüksek derecelerde. Balıklar daha geniş alanda sulara çekildi. Balıkçı teknelerindeki kaptanlarımız da ticari teknelerde kaptanlık yapıyorlar. Önümüzdeki süreçte hem havaların soğuması hem de turizm sezonunun bitmesiyle balon balığı avcılığında daha büyük rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz."

Balon balıklarının hem balıkçıların av araçlarına hem de yenilebilecek balıklara zarar verdiğini kaydeden Gürsel, desteklemeler sonucunda balon balığının popülasyonunu azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Ekonomik değeri olan yerli balık türlerinin üzerinde baskı kuruyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da devletin balon balığı avcılığına verdiği desteğin doğru bir uygulama olduğunu ifade etti.

Denizdeki su sıcaklığının geniş bir alanda benzer derecelerde olduğunu dile getiren Gökoğlu, "Bu nedenle balık çok geniş bir alana yayılmış durumda. Deniz suyu sıcaklıklarının değişmesiyle balon balıkları toplanacaktır ve avcılığı daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Gökoğlu, Akdeniz havzasındaki bütün ülkelerin bu destekleri vermesi ve balon balığı ile topyekun bir mücadele verilmesi gerektiğini belirterek, "Balon balığının zehirli olmasının yanı sıra keskin dişleriyle balıkçıların ağ ve av araçlarına zarar veriyor. Ekonomik değeri olan yerli balık türlerinin üzerinde baskı kuruyor." ifadesini kullandı.