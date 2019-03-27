Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Mario Balotelli, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna alınmayan golcü futbolcu, teknik heyetin bu kararına tepki göstererek şunları söyledi:

"Belki bir gün bana ihtiyacınız olacak ancak bu kadar aşağılandığım, dışlandığım ve zarar gördüğüm yılların ardından belki reddedeceğim. Ben bir robot veya aptal değilim. Çoğu zaman gereksiz gerginliklerden kaçınmak için hakkımda söylenenlere cevap vermiyorum. Ama hepsini duyuyorum ve görüyorum. Artık bıktım!"