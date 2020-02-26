Bana sadece Harry deyin!

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Kraliyet haklarından vazgeçip daha bağımsız hareket etme kararı alan Prens Harry, 31 Mart'ta resmi olarak görevlerini bırakmadan önce İskoçya'da bir etkinliğe katıldı.

Yaklaşık bir ay sonra Kraliyet görevlerini tamamen bırakacak olan Sussex Dükü, Skyskanner ve Travalyst'ın iş birliği için Edinburg'ta konuşmak üzere sahneye çıktı.

Prens Harry turizm projesi kapsamında sahneye davet edilirken, yalnızca ismiyle anons edildi.

Etkinliğin ev sahibi Ayesha Hazarika yaptığı açıklamada "Hepimizin ona sadece Harry demesi gerektiğini açıkça belirtti. O halde Harry'ye kocaman ve sıcak bir İskoç karşılaması yapalım" dedi.

Harry, hemen tedbir alınmazsa dünyanın giderek artan sayıda bölgesinin ziyaretçiye kapatılması gerekebileceği uyarısında bulundu.

Ancak 35 yaşındaki Dük'ün çevre sorunları için kampanya yürütürken son altı ay boyunca özel jet kullanması eleştirildi. özel jet kullanımının son altı ayı boyunca eleştirildi.

Prens Harry, 9 Mart'ta Commonwealth Service denilen İngiliz Devletler Topluluğu resmi törenine katıldıktan sonra 31 Mart'ta resmi olarak Kraliyet'ten ayrılıyor.

Prens William ile Kate Middleton ise 3 ile 5 Mart arasında İrlanda'ya Kraliyet turuna çıkacak.