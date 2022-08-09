Bandırma'da tavuk dönerden zehirlenme şüphesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bandırma'da tavuk dönerden zehirlenme şüphesi
ABONE OL

Bandırma'da tavuk dönerden zehirlenme şüphesi: 11 kişi hastaneye başvurdu

Bandırma'da yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle 11 kişi hastaneye başvurdu

Bandırma'da tavuk dönerden zehirlenme şüphesi
Bandırma'da tavuk dönerden zehirlenme şüphesi
0:00 / 0:00
AA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği şüphesiyle 11 kişi tedavi altına alındı. İlçedeki bazı vatandaşlar, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirterek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

AA'nın haberine göre; gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu Caddesi'nde tavuk dönerlerin alındığı öne sürülen iş yerinden örnekler aldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS sınav takvimi belli oldu! 2022 Ortaöğretim, ön lisans, lisans, alan bilgisi KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?
GÜNDEM KPSS sınav takvimi belli oldu!
İŞKUR GSB başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartlar ne, kimler başvurabilir ve başvurular ne zaman sona erecek?
GÜNDEM İŞKUR GSB başvuruları başladı!
PTT personel alımı ne zaman, nasıl olacak? 2022 PTT personel/işçi alımı başvuru koşulları belli oldu mu? PTT personel alımı kimler başvuruda bulunabilir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı? 2022 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama linki ekranı
GÜNDEM Kritik tarih! YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de
Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Aşure günü hangi ibadetler yapılır? 2022 Muharrem ayı aşure gününde yapılacak ibadetler, kılınacak namaz ve okunacak dualar nedir?
GÜNDEM Muharrem ayı ibadetleri
ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri: 2022 ÖTV indirimi ne zaman gelecek, olacak mı? ÖTV indirimi ile ikinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
GÜNDEM ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri!
DGS sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Tercihler ayın kaçında başlayacak?
GÜNDEM DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!
Lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2022 - 2023 Lise kayıt tarihleri belli oldu mu? MEB ile lise kayıtları için gerekli belgeler/evraklar ne? Bakan Özer'den lise kayıtları açıklaması!
GÜNDEM Lise kayıt tarihleri 2022
Son dakika: Pençe Kilit'ten acı haber: 1 asker şehit
GÜNDEM Pençe Kilit'ten acı haber: 1 asker şehit
Tokat'ta ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti
GÜNDEM Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli şahıs öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.