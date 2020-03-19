İHA

Güney Asya ülkesi olan Bangladeş’in kuzey bölgesinde Güneş'in etrafında gökkuşağına benzeyen bir yuvarlak çizgi gözlemlendi.

İHA'nın haberine göre ülkenin her tarafından da gözlemlenen bu ilginç olay vatandaşların merakını uyandırdı. Ay ve Güneş Tutulması'nı gören ancak böyle bir olaya daha önce şahit olmayan vatandaşlar evlerinden çıkarak Güneş'i kadrajladı.

Vatandaşların çektiği fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada yayılınca ülke gündemine oturdu. Bangladeş’te çıkan bu ilginç Güneş manzarası yaklaşık bir saat sonra yok oldu.

Sıra dışı görüntüyü gözlemleyen vatandaşlar, konuyu daha iyi anlayabilmek için hemen araştırmaya koyuldu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) web sitesinde yer alan bilgilere göre Güneş'in etrafında gözüken bu durumun ‘Halo’ olduğunu öğrenildi.

Türkçe adıyla da ‘Hale’ denilen bu fenomen genellikle bölgede yağmur, şimşek ve fırtına olacağı anlamına geliyor.

Genellikle, buz kristalleri taşıyan yüksek bulutlar, fırtına öncesinde bu halde görüldükten sonra yaklaşık 24 saat içinde görüldüğü bölgede fırtına bekleniyor.

Bazen ayın etrafında da gözükebilen bu durum zaman zaman ortaya çıkmasına rağmen herkes tarafından görülemiyor.