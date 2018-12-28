Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün'ün açıklamalarından önemli satır başları;

- "Otoriteler tarafından alınan aksiyonların da katkısı ile bankacılık sistemi, ekonomik göstergelerin sürekli değiştiği ortamda direncini korudu"

- "2019 yılında yatırımcı güveninin de artması genel ekonomide olduğu gibi bankacılık sektöründe de sürdürülebilir büyümenin ve daha sağlıklı bilanço yapısının önünü açacaktır"

- "Ana hissedarlarımız Koç Holding ve UniCredit dahil tüm hissedarlarımızın bize duyduğu güveni ve verdikleri önemi, sundukları destekler ile her daim hissediyoruz. Elbette bu sadece Yapı Kredi’ye değil, ülkemize duyulan güvenin de bir sonucu"

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