        90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans veriyor! 2025 Eylül faizsiz faizsiz kredi veren bankalar güncel listesi

        Bankalar 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor! İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi

        Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu anda beş farklı banka, yalnızca yeni müşterilerine özel olarak faizsiz nakit ve kredi desteği sağlıyor. 3 ila 6 ay arasında geri ödeme seçenekleri sunulan bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi…

        Giriş: 14.09.2025 - 11:22 Güncelleme: 14.09.2025 - 11:22
        1

        Bankalar, müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Halihazırda beş banka, yalnızca yeni müşterilere özel faizsiz kredi ve nakit desteği sunuyor. 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödeme imkânı bulunan bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…

        2

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        3

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        4

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        5

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        6

        ENPARA

        Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

