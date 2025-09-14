Bankalar, müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Halihazırda beş banka, yalnızca yeni müşterilere özel faizsiz kredi ve nakit desteği sunuyor. 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödeme imkânı bulunan bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…