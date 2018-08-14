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Bankalardan birlik mesajı

Bankacılık sektörün önde gelen kuruluşları İş Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank genel müdürleri Adnan Bali, Ali Fuat Erbil ve Hakan Ateş, son dönemdeki ekonomi gündemini Habertürk ve Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Açıklamalarda birlik mesajı ve döviz kurlarındaki dalgalanma esnasında Türkiye'den ciddi bir mevduat çıkışı olmadığı vurgusu yapıldı

14.08.2018 - 17:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Habertürk ve BloombergHT ortak yayınında dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki hareketlilik ve piyasalara dair açıklamalarda bulundu.

Bali, döviz kurundaki dalgalanmalar hakkında, "Zor günlerden geçiyoruz. Spekülatif ataklarla karşı karşıyayız. 94 krizi, 96 Asya, 97 Rusya, 99 depremi, 2001 krizi, hepsini yaşadık. Bir kısım dalgalanmalar yaşanması  normaldi. Ancak bu sefer farklı. Tabii görmüyorum. Çok ciddi spekülatif ataklar olduğunu düşünüyorum" dedi. Bali, yüksek faizin bankacılık iyi olmadığını belirtirken döviz mevduatlarında olağanüstü bir çıkışın söz konusu olmadığını söyledi. 

Bali, şöyle devam etti;

- Bütçe açığının GSYH oranı yüzde 2'yi aşacak. Yıl sonunda da 2.5'u aşması bekleniyor. Bunu kıyaslayın, önemli bir mali disiplin göstergesidir. Kamu borç stoğu yüzde 30'ların altındaydı ama yüzde 30'lar seviyesine gitmiş olabilir. Bunun 3 katına gitmiş ülkeler var.

- Cari açık 5,7 seviyesinde. Bu ülke cari açıkta çift basamaklı orana yaklaştığı sırada, petrol varili 130 dolar olduğunda kur atağı yemedi. Seviyeler bu seviyedeyken kur atağı yedi. Gelinen seviyeleri görünce üzülüyorum. Borcu olan var, olumsuz etkilenen var. Yatıştırmamız lazım ama ekonomik olarak almamız gereken önlemler var.

- Geçen haftaki gelişmelere baktığınız zaman bunun normal piyasa dinamikleri içinde açıklanması zor. Bu bir ekonomik savaş. Bize düşen kısmı var; bunu öngörebilmeli, çok çabuk aksiyon göstermeliyiz. Şu an eylem zamanı.

 

Bloomberg HT'de Gökhan Şen'in sorularını yanıtlayan Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil piyasadaki son çalkantı sonrası sonrası ciddi bir mevduat çıkışı olmadığını söyledi.

Müşterilerin 2 milyar dolara yakın dolar satışı yaptığını belirten Erbil "Bu da vatandaşın ekonomiye olan sağduyulu yaklaşımını ifade ediyor" dedi.

'Sermaye kontrolleri geliyor' gibi sosyal medyada çıkan iddiaları değerlendiren Erbil, "Bunları konuşmamamız lazım. Şu resmi unutmayalım; Türkiye'nin vizyonu belli; global ekonomide önemli bir oyuncu, daha da güçlenerek önemini arttırıyor.

Bu tip alınan kararlarla günü kurtarabilirsiniz ama global oyunun bir parçası olmaktan çıkarsınız. Yani Türkiye bu zararı nasıl alsın, nasıl böyle bir şey akla gelir ben anlamakta zorluk çekiyorum. Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanı net şekilde ifade etti. İnşallah bundan sonra farklı şeyleri değerlendiririz ve bunlar konuşulmaz" açıklamasını yaptı.

Erbil sözlerini "marjlarda sıkıntımız yok, banka bilançoları ve finansal performansıyla ilgili ciddi sıkıntı olmasını kimse beklemez, bu süreçte tabii ki biraz yara alacağız ama gelinen enflasyon, kur faiz seviyesine bakınca çok daha rahat atlatacağımızı düşünüyorum" şeklinde sürdürdü.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş. "Merkez Bankası, BDDK ve SPK doğru tedbirleri zamanında aldı. Piyasalar, bankalar sağlamdır. Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette" şeklinde açıklama yaptı.

Ateş, "Günün sonunda şöyle bir baktığımızda herşeyden önce hane halkına çok teşekkür ediyorum duyarlı davranışları için, muhalefeti dahil bütün patilerimize teşekkür edeiyorum bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve duyarlı davranışları için. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile onun karşısında çok hızlı bir şekilde kredi garanti fonu kuruldu. Piyasayı rahatlatmamız gerekiyor. Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli. Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın." ifadelerini kullandı.

Ateş, "Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi. Gerek bankaların gerek özel sektörün borçlarını geri ödeme güçleri var, vadesi geldiğinde hepsi ödenecektir." şeklinde konuştu

 

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