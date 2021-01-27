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Baraj 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 24. son bölüm

Baraj dizisinin 24. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 25. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 24. son bölüm özeti...

Baraj 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 24. son bölüm

Baraj dizisinin 24. son bölümünde; Nehir, Bahar ve Nazım'a Mert'in babasının Nazım olduğunu açıklar. Bahar bu durum karşısında şaşkına döner. Öte yandan Nehir'in Tarık ile evleneceğini öğrenen Nazım kıskançlık krizine girer. Baraj 25. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Baraj 24. son bölüm...

BARAJ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir’in Tarık ile evleneceğini açıklaması Nazım’ı deli eder. Nazım’ı istediği kıskançlık kıvamına getirmiş olan Nehir onun duygularıyla oynamaya devam eder.

Nazım’ı bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert’in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir…

Tarık ise düğün hayalleri kuran Zahra’nın gerçekleri öğrenip bütün planlarını altüst etmemesi için uğraşır.

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